Illegale Albanezen tot een jaar cel voor inbraakpogingen TVDZM

14 januari 2019

12u35 0 Lier Twee illegale Albanezen van respectievelijk 29 en 53 jaar oud stonden vanmorgen voor de rechter in Mechelen. Ze moesten zich verantwoorden voor de inbraakpogingen in twee naastgelegen appartementen langs de Berlaarsesteenweg.

“Er waren twee vrouwelijke getuigen die een perfecte persoonsbeschrijving konden maken. Op basis van die informatie kon de politie hen niet veel later arresteren”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. “Toen bleek ook dat een van de verdachten geseind stond om hem op te sluiten in de gevangenis.” Bij de inbraken werd niets gestolen. Wel raakten de deuren beschadigd. Bij een van de verdachten werd er ook nog inbrekersmateriaal aangetroffen.

Vanmorgen verscheen een van de twee verdachten aangehouden voor de rechter. Hij riskeert een celstraf van een jaar effectief. Volgens zijn raadsman, Cédric Monheim, betwist de 29-jarige de feiten inmiddels niet meer. “Hij wil zijn verantwoordelijkheid opnemen en hij beseft dat hij iets fouts heeft gedaan”, klonk het. Hij vroeg een straf met uitstel: “Hij weet dat hij hier illegaal is en zal worden teruggestuurd naar zijn thuisland van zodra hij wordt vrijgelaten.”

De raadsvrouw van de 53-jarige verdachte vroeg dan weer de vrijspraak. Volgens haar waren er geen DNA-sporen en is zijn betrokkenheid onvoldoende bewezen. “In een rechtstaat als de onze dringt zich dan de vrijspraak op”, luidde het in de pleidooien. “Toen hij werd gearresteerd wist hij van toeten of blazen. Hij was gewoon op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.”

Of de rechter hierop zal ingaan, weten we op 28 januari. Dan zal rechter Yves Hendrickx zijn vonnis bekend maken.