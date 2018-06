Iedereen uitzinnig van vreugde 19 juni 2018

02u44 1 Lier Overal in de regio werd gisteravond feest gevierd na de klinkende overwinning van de Rode Duivels. Aan het grootste scherm in de regio, in het Fan Park in Mechelen, hebben naar schatting 5.000 supporters de overwinning gevierd.

De supporters verzamelden vol verwachtingen voor het scherm op de grindparking vlak bij De Nekker. "We dachten dat er door het vroegere aanvangsuur minder volk ging zijn, maar kijk, niets is minder waar", lacht Roeland Tordoir, een van de organisatoren. En de fans bleven toestromen. Het terrein zat overvol. De Panamezen zouden wel even snel worden ingeblikt, maar dat pakte anders uit. De ontlading was des te groter toen Dries Mertens het openingsdoelpunt maakte. Bezoekers schreeuwden het uit, balden de vuisten en sprongen een gat in de lucht. Ook na de 3-0 ging het feestje door, dit keer niet met voetballers maar deejays in de hoofdrol. Ook op de Grote Markt in Lier kon de vreugde niet op. Naar schatting 2.000 fans zorgden voor een topsfeer, al dan niet met pruik, toeter of vlag. "Ik heb een soort hanenkam op mijn hoofd, dat is eens iets anders", zegt Marie-Louise Simons (66). Bij het laatste fluitsignaal zong iedereen 'We are the champions'. Er werd trouwens lang niet alleen 'en masse' gevierd. In Willebroek bijvoorbeeld toverde horecazaak De Poutrel haar zomerbar voor de gelegenheid om tot de 'Poutrelgiumplage'. Enkele honderden toeschouwers joelden de Rode Duivels naar de overwinning.





In Lier moesten de aanwezige politieagenten wel ingrijpen toen enkele rookbommen werden gegooid en er wat duw- en trekwerk ontstond. Een kleine domper op de immense feestvreugde. (WVK/WAE)