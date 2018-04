Idee Kids deelt 20 waardebonnen uit voor gratis kamp 13 april 2018

02u49 0 Lier Niet elk kind heeft de financiële mogelijkheid om op kamp te gaan. Vandaar dat Idee Kids gisteren telkens 20 waardebonnen voor een gratis kamp uitdeelde in Mechelen en Lier.

De door de Vlaamse Gemeenschap erkende kamporganisator hield gisteren een '#samenopkamp-actie'. Tijdens de actie vormden 2.000 kinderen simultaan op 25 kamplocaties het woord 'Samen'. "Symbolisch willen we zo meer aandacht voor de zwaksten in ons samenleving. Want ook zij verdienen alle kansen en een onvergetelijke vakantie", zegt communicatieverantwoordelijke Marlies Verougstraete. Tijdens deze actie schonk Idee Kids 500 vakantiekampen aan de aanwezige lokale mandatarissen opdat zij deze verder kunnen verdelen onder kinderen van ouders die het moeilijker hebben om hun kind op kamp te sturen.





In het Scheppersinstituut in Mechelen nam voorzitter van het Sociaal Huis Koen Anciaux de bonnen in ontvangst. "Ik ben dankbaar voor dit initiatief. Op kamp gaan is een mogelijkheid om dingen te leren en de horizon te verbreden. Ieder kind moet die kans krijgen." In het Atheneum Lier Campus Anton Bergmann waren de cheques voor Jeugdschepen Rik Verwaest. "Het is een symbolische actie met aandacht voor de zwaksten in onze samenleving. Ook zij verdienen alle kansen en een onvergetelijke vakantie", zegt kampcoördinator Reine Gorissen.





Idee Kids schreef in het kader van de actie ook Vlaamse en Brusselse ministers aan met de vraag om hun ondersteuning aan het jeugdwerk kritisch te bekijken. (WVK/WAE)