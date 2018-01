i-Fitness neemt fitnessclub over van Maged Samy 02u45 0 Foto Marc Aerts Uitbater Dave De Beule tussen Tim Hall en Aurelien Joachim, voetballers bij Lierse. Lier De gloednieuwe fitnessclub i-Fitness aan de Mechelsesteenweg is geopend in aanwezigheid van spelers van Lierse, burgemeester en schepenen. "We hebben fitnessclub Fit Effect overgenomen van Maged Samy, die vorig najaar Lierse SK heeft verlaten en de zaak te koop heeft gezet. Voor zowel het personeel als de klanten van Fit Effect is de overname goed nieuws, want ze blijven welkom in de nieuwe zaak", zegt overnemer Dave De Beule.

Het gebouw waar i-Fitness is ondergebracht, is bekend in Lier. "Eerst heeft Maged Samy het 'Huis van Beweging' in 2012 overgenome. Hij was tot voor kort voorzitter en eigenaar van voetbalclub SK Lierse. Hij bouwde het pand om tot Fit Effect, een locatie waar niet alleen de spelers van de voetbalclub aan hun conditie konden werken, maar ook het grote publiek kon genieten van fitness. Na het aangekondigde vertrek van Maged Samy als eigenaar en investeerder van SK Lierse in het voorbije najaar, is voor Fit Effect een overnemer gezocht én gevonden", zegt de nieuwe uitbater.





De eigenaars van i-Fitness hebben de club grondig opgefrist en hebben geïnvesteerd in nieuwe toestellen. De medewerkers van Fit Effect kunnen aan de slag blijven in i-Fitness en de bestaande leden zijn er meer dan welkom. Vanaf vandaag verwelkomen we iedereen", verzekert Dave De Beule, vennoot bij i-fitness en zaakvoerder van de vestiging in Lier.





I-Fitness is gevestigd aan de Mechelsesteenweg 380 in Lier. Voor meer informatie: www.i-fitness.be (WAE)