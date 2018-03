Huisarts en pianist geeft benefietconert voor vzw TEJO 10 maart 2018

Huisarts Dr. Philippe Sysmans, ook deeltijds beroepspianist, stelt zijn muzikale vaardigheden en die van enkele van zijn vrienden ten dienste van de Lierse vzw TEJO (Therapie voor Jongeren). Deze vzw opende in 2016 haar deuren in het Lierse Begijnhof en biedt gratis psychotherapie aan jongeren tussen 10 en 20 jaar aan. Het TEJO-huis heeft in minder dan twee jaar 248 jongeren geholpen. Omdat TEJO vooral werkt op basis van vrijwilligers en sponsors besloot Philippe Sysmans met zijn TRIO di FADO een concert ten voordele van de vzw te organiseren.





Het concert vindt plaats in de Jezuïetenkerk in Lier op 10 maart om 20 uur. Tickets kosten 18 euro in voorverkoop of 20 euro aan de kassa. Reserveren: benefietconcert2018@gmail.com. (WAE)