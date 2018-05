Huis van het Kind Lier start met een Pamperbank 18 mei 2018

03u00 0 Lier Maakte je het ook ooit mee? Net een grote aankoop luiers gedaan en zoon- of dochterlief is er plots al uitgegroeid of plots zindelijk. Fantastisch, maar wat doe je met de rest aan ongebruikte luiers?

"In Lier is daar een oplossing voor: je brengt de ongebruikte luiers naar één van de inzamelpunten van de Pamperbank", zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open VLD). Gisteren werd de eerste inzamelbox voor ongebruikte luiers voorgesteld. "Voor ouders met een beperkt inkomen is de aankoop van luiers telkens weer een flinke hap uit het budget. Zeker als je weet dat een baby gemiddeld 5.000 luiers nodig heeft. Net deze ouders willen we de Pamperbank ondersteunen. De ingezamelde luiers worden herverpakt en vanaf september aangeboden aan 1 euro per 15 stuks. Met een doorverwijzing voor de sociale kruidenier 't Hofke zullen ouders zowel in 't Hofke als in de Ruilwinkels van het Huis van het Kind terecht kunnen om 1 keer per maand voordelig luiers te kopen", legt voorzitter Marleen Vanderpoorten uit.





Locaties inzamelbox

Op deze locaties wordt in Lier een inzamelbox voor ongebruikte luiers geplaatst: Sociaal Huis Paradeplein 2, Dienstencentrum De Waaier Dorpsstraat 111 Koningshooikt, Sociaal Restaurant en Sociale Kruidenier Maasfortbaan 13, Huis van het Kind Transvaalstraat 42, Ruilwinkel Heilige Geeststraat 7 en Basisschool 't Molentje Eeuwfeestlaan 190. Er wordt nog uitgekeken naar bijkomende locaties. Een overzicht vind je op www.sociaalhuislier.be (zoek op 'pamperbank').





(WAE)