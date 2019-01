Huis Van Dijck wijkt eind deze maand voor appartementen Kristof De Cnodder

07 januari 2019

Als alles normaal verloopt, wordt in de Lierse Kartuizersvest nog deze maand gestart met de afbraak van de vroegere textielwinkel Huis Van Dijck. Projectontwikkelaar Vevacon wil in de plaats een nieuwbouw met zes appartementen en een handelsruimte/kantoor neerpoten.

Huis Van Dijck stond al even leeg en binnenkort zal de vroegere textielzaak dus definitief verdwijnen uit het Lierse straatbeeld. Het winkelpand en een naastgelegen woning zullen plaats maken voor een gloednieuw appartementencomplex. Op de benedenverdieping is een ruimte voorzien die kan worden ingericht als winkel of kantoor.

“Eind januari beginnen de afbraakwerken. Ongeveer twee jaar later hopen we dat de nieuwbouw kan worden opgeleverd”, zegt Jelle Van Assche van Home 2000, het immokantoor dat de verkoop begeleidt. Het complex zal vier bouwlagen tellen. De appartementen variëren in oppervlakte van 69 tot 125 vierkante meter en in prijs van 207 976 tot 289 134 euro. Alle flats zijn uitgerust met een terras. Vier van hen hebben ook een bijhorende autostaanplaats. Het handelsgedeelte is 40 vierkante meter groot en moet 77 044 euro kosten.

“Eén appartement is momenteel al verkocht”, verklapt Jelle Van Assche. De andere onderdelen van het gebouw zijn wel nog beschikbaar. Meer info op www.home2000.be