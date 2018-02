Huis Louis Zimmer te koop EREBURGER WOONDE VAN GEBOORTE TOT DOOD IN HEILIGE-GEESTSTRAAT 5 BERTJE WARSON

27 februari 2018

02u30 0 Lier Het geboorte- en sterfhuis van Louis Zimmer in de Heilige-Geeststraat 5 wordt verkocht. Tot aan zijn dood op 12 december 1970 had Zimmer er zijn wereldvermaard uurwerkbedrijf. Hoeveel eigenaar en kinesist Jo Docx ervoor wil krijgen, is nog niet bekend.

"Wij gaan het huisje van Louis Zimmer te koop aanbieden en hebben aan twee makelaars een schatting gevraagd. Mijn vader kocht het destijds in 1973 en verhuurde het. De naam van Louis Zimmer en zijn echtgenote Bertha Dirckx prijkt boven de deur. Wat heel bijzonder is dat er nog hoger een straatkapel is met een wit geschilderd houten beeld van de Heilige Anna-ten-Drieën onder een stralenkrans en luifel die vermoedelijk uit de 18de eeuw dateert", zegt Jo Docx.





Het interieur van het beschermde huis is nog heel mooi en bleef origineel behouden. Vooraan had Louis Zimmer zijn horlogewinkel en achteraan zijn werkplaats met glazen dak.





Het Klaverblad

Waar zijn horlogewinkel was, werkt nu een podologe en waar Zimmers werkplaats was is nu een living. Het huis maakte deel uit van het Klaverblad, destijds een gekende brouwerij. Later werd het Klaverblad gesplitst in drie woningen: De Marmit, Het Groot Klaverblad en Het Klein Klaverblad. In 1879 werd het bewoond door de familie Zimmer. Louis Zimmer werd geboren in het huisje op 8 september 1888. Tijdens zijn middelbare studies muntte Zimmer uit in wiskunde en sterrenkunde. Later zocht hij vooral naar het waarom van die dingen en verdiepte hij zich in de geheimen van het vak en later van het heelal.





Koningshuis klant

Op 22 augustus 1916 huwde Louis Zimmer met Bertha Dirckx uit Lint. Louis Zimmer ontwierp in zijn eenvoudig huisje voor het koningshuis horloges en pendules. De podologe die nu haar praktijk heeft vooraan de woning, vindt het jammer dat het wordt verkocht. "Wij wonen en werken hier al 28 jaar als podoloog in het huis van Louis Zimmer. Ik heb nog maar net van de eigenaar vernomen dat het huisje verkocht wordt. Dat komt heel hard aan, we woonden hier heel graag maar moeten nu een nieuwe plek zoeken. Hopelijk wordt het huis van Zimmer gerestaureerd", zegt de podologe nog.