Horecazaken moeten terras 1 meter inkorten 14 juli 2018

02u45 0 Lier Horecazaken Per Tutti en L'Osteria op de Grote Markt in Lier moeten tijdens evenementen elk hun terras met 1 meter inkorten zodat hulpdiensten er makkelijker kunnen passeren. Dat heeft de brandweer beslist.

"Wij hebben in onze beide zaken twee terrassen van 6 meter", zeggen uitbaters Lukas Czerwinski en Gerry Vermassen. "We moesten die eerst met 2,5 meter inkorten maar dat kon voor ons echt niet. Dat we nu maar 1 m van ons terras moeten opofferen tijdens evenementen, is een goed compromis. Het gaat om twee keer vier tafels en 16 stoelen. Ze hadden wel ook de fietsbeugels, vuilnisbak en palen kunnen verzetten", vinden de uitbaters.





Ambulance

"Per Tutti heeft in 2016 een terrasvergunning gekregen en daar stond al in dat bij evenementen het terras 2,5 m moet worden ingekort", zegt burgemeester Frank Boogaerts. "Dit was gebaseerd op het rapport van de adviseur. Onlangs was er een afterworkparty op de Grote Markt en de ambulance kon niet door om een dame te verzorgen die aan het Vleeshuis gevallen was. De oorzaak: het terras was niet ingekort en fietsen stonden slordig opgesteld. De brandweer boog zich over het probleem en besliste dat beide zaken 1 meter moeten opschuiven zodat de hulpdiensten door kunnen. Als de Kreuners in augustus optreden op de Grote Markt gaan we de fietsbeugels ook afsluiten zodat fietsers niet kunnen wildparkeren en er zeker voldoende plaats is voor de hulpdiensten." (WAE)