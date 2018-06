Horecazaak en expositieruimte voor L'Avenir TWEEDE LEVEN VOOR 'S LANDS OUDSTE FIETSFABRIEK BERTJE WARSON

22 juni 2018

03u08 0 Lier L'Avenir, de oudste fietsfabriek van het land, zal binnenkort beginnen aan haar tweede leven. Stijn Verbist en Danielle Beyens hebben de site gekocht en broeden op grote plannen." Er komt alvast een horecazaak en expositieruimte voor creatievelingen", zegt het koppel enthousiast.

"L'Avenir is een parel vlak aan de Nete", steken Stijn Verbist en zijn partner Danielle Beyens van wal. Het koppel mag zich sinds kort de trotse eigenaar noemen van de oudste fietsfabriek van het land (bouwjaar: 1898) en koestert grote plannen voor de site. "Ons doel? De site alle eer aandoen die haar toekomt, onder meer door een grondige renovatie, die evenwel het authentieke karakter van het historische gebouw zal bewaren. Concreet willen we een horecazaak uitbaten - eventueel een restaurant - en een multifunctionele ruimte inrichten waar creatievelingen hun werken tentoon kunnen stellen." Dat het koppel daarbij ambitieuze plannen koestert, mag duidelijk zijn: " Wij willen in alle onafhankelijkheid, los van politieke, ideologische of religieuze motieven, mensen in beweging zetten. Naar elkaar, zichzelf of Lier", aldus het koppel.





Industrieel erfgoed

Dat de site, met zijn uniek stuk industrieel erfgoed, zich perfect leent tot die ambitieuze plannen, mag duidelijk zijn. L'Avenir is immers het oudste Belgische fietsenmerk en kent dus bijgevolg een bijzonder rijke geschiedenis. Zo leverde het merk in de jaren 70 haar tweewielers nog aan beroemdheden als Rik Van Looy. De oude fabriek ligt vlak aan het Sionsplein, een plek die herinneringen oproept aan het oude Sionsklooster. Daarnaast kan de site sinds de realisatie van de nieuwe fiets- en wandelbrug rekenen op heel wat fietsers en joggers in haar onmiddellijke omgeving. De oudsten onder hen zullen misschien nog heel wat kunnen vertellen over de fabriek, die eigendom was van de ondernemersfamilie Mariën en in originele staat bewaard is gebleven.





"Iedereen die hier komt, is zeer enthousiast over ons project", vertellen Stijn en Danielle. "De Academie voor Schone Kunsten bijt trouwens voor de tentoonstellingen de spits af met een prachtige expo van leerlingen, die nog tot en met zondag kan bezichtigd worden. We denken ook aan workshops en andere creatieve organisaties", besluit Stijn. Voor alle duidelijkheid: de fietsfabriek L'Avenir in de Posthoornstraat die er sinds 1970 is, blijft bestaan. De familie Mariën is ondertussen aan de vierde generatie toe die fietsen maakt.