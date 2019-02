Horeca in centrum krijgt subsidie voor vervanging parasols Kristof De Cnodder

26 februari 2019

Het stadsbestuur van Lier gaat subsidies toekennen aan horeca-uitbaters in het centrum die de parasols op hun terrassen willen vervangen. Sinds maart 2012 bestaat er een gemeentelijk reglement dat de horecamensen op en rond de Grote Markt verplicht om uniforme, ivoorkleurige parasols te plaatsen. Deze maatregel kwam er destijds om esthetische redenen.

Tijdens een recent overleg met het stadsbestuur gaven enkele horeca-uitbaters te kennen dat hun parasols na zes jaar erg vuil zijn geworden. De stad kreeg de vraag of men een tegemoetkoming wou doen voor de vervanging van de vuile parasoldoeken en de gemeenteraad stemde daarmee in. Elke betrokken zaak kan nu eenmalig een premie aanvragen. De subsidies worden toegekend naargelang de breedte van het terras. De maximale toelage bedraagt 1 500 euro per café of restaurant. Meer info via het team Ondernemen van de stad Lier.