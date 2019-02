Hooiktse dorpsraad huldigt vrijwilligers Kristof De Cnodder

24 februari 2019

Van 23 februari tot 2 maart is het ‘Week van de Vrijwilliger’ en dat wou men in Koningshooikt niet zomaar laten voorbij gaan. De dorpsraad van Koningshooikt nodigde de lokale vrijwilligers vanochtend uit voor een receptie in dorpshuis De Jutteneer.

Op die manier wou de dorpsraad de mensen bedanken die zich doorheen het jaar belangeloos inzetten bij een plaatselijke vereniging. Ook een delegatie van het Lierse stadsbestuur was aanwezig om de appreciatie voor al dat vrijwilligerswerk uit te drukken.