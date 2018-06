Hoboïst Balder Dendievel (16) treedt op 09 juni 2018

Pro Musica heeft een mooie traditie om samen met 'Het Huis van Oscar' en 'Swuk' een jonge en bijzonder getalenteerde musicus een podium te geven. Dit jaar stellen ze de 16-jarige Balder Dendievel uit Oostende voor. Hij is een schitterende hoboïst, bekroond met internationale muziekprijzen. Hij begon op 4-jarige leeftijd met vioollessen maar een jaar later schakelde hij over op hobo. Hij werd reeds uitgenodigd door de orkesten Nuove Musiche, het Symfonieorkest van de Munt en het Nationaal Orkest van België. Samen met andere topmuzikanten en Bart Rodyns aan het orgel wordt dit een top aperitiefconcert nu zondag om 11 uur in 'Het Huis van Oscar, Vredebergstraat 6 Lier. Reservaties: 0477/575.395 of 0478/954.490. (WAE)