Het Looks schenkt driehonderd euro aan sociale kruidenier Kristof De Cnodder

22 januari 2019

Sociale kruidenier Goed Gevoel mocht onlangs driehonderd euro in ontvangst nemen van de mensen achter bistro Het Looks. Het ging om de opbrengst van een kerstfeestje dat Het Looks eind vorig jaar organiseerde.

Goed Gevoel werd vlak voor de feestdagen getroffen door een brand en kan het geld daarom momenteel nóg beter gebruiken dan anders. Het Looks deed nu dus ook zijn duit in het zakje. Overigens boden nog heel wat plaatselijke ondernemers en organisaties steun aan. Goed Gevoel wil graag BVBA Diaver, BVBA Mannens, Kiwanis Symforosa, Femma Duffel, Lions Club Lier Twee Neten en Bierhandel Truyens expliciet bedanken.