Herinrichting polder moet Lier behoeden voor natte voeten Kristof De Cnodder

31 januari 2019

16u35 1

De Vlaamse Waterweg hoopt na de bouwvakantie te kunnen beginnen met de herinrichting van de Polder van Lier. Een bijkomende uitwateringssluis moet er voor zorgen dat het gebied na een overstroming sneller weer droog kan worden. Bovendien worden enkele weilanden omgevormd tot volwaardig natuurgebied.

De Polder van Lier is een zogenaamd gecontroleerd overstromingsgebied. Bij stormtij kan het overtollige water van de Nete in deze 26 hectare grote zone worden gebufferd, zodat de stad Lier gevrijwaard blijft van wateroverlast. De Vlaamse Waterweg, die het gebied beheert, had al langer plannen om de polder te herinrichten. Die plannen worden nu concreet. Recent werd er een omgevingsvergunning voor de voorziene werkzaamheden aangevraagd en momenteel loopt er een openbaar onderzoek. Als alles normaal verloopt kunnen de werken na de bouwvakantie ook effectief van start gaan.

“In eerste instantie gaan we een bijkomende en grotere uitwateringssluis in de dijk verwerken”, zegt Koen Segher van De Vlaamse Waterweg. “Door de klimaatverandering verwachten we dat we in de toekomst vaker met stormtij zullen worden geconfronteerd en dat het stormtij heviger zal worden. Daar willen we op inspelen. Om ons buffergebied na een overstroming sneller leeg te maken voor een eventuele volgende overstroming installeren we een extra uitwateringssluis. In de toekomst kan het gebied dan in drie à vier uur droog worden, terwijl dat nu dagen kan duren.”

In één moeite wordt de dijk zelf opgeknapt en worden er enkele weilanden omgezet in natuurgebied. “Het gaat om stukken grond die in Vlaamse handen zijn en nu nog gepacht worden door enkele hobbyboeren”, geeft Koen Segher mee. “In de plaats daarvan komen er waterpartijen met riet die een ideaal biotoop gaan vormen voor vissen en vogels.”

Wandelen en fietsen over de dijken zal in de toekomst mogelijk blijven, al is er tijdens de werkzaamheden af en toe een omleiding voorzien. De verwachting is dat de werken een jaar of twee zullen duren. Het is nog niet duidelijk hoeveel de herinrichting de Vlaamse overheid precies gaat kosten.