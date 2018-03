Heilige Geestgebouw krijgt fietsbibliotheek 30 maart 2018

In de Tiendeschuur, het oudste deel van het Heilige Geestgebouw aan de Heilige Geeststraat 7, willen vrijwilligers starten met een fietsbibliotheek. Er moeten echter eerst instandhoudingswerken uitgevoerd worden. Zo moet loszittend metselwerk worden verstevigd of verwijderd, lekke daken moeten worden hersteld en woekerende zwammen verwijderd. De fietsbibliotheek kan ten vroegste in september 2018 van start gaan. Vanaf dan kan je een fiets lenen voor korte of lange duur. Mensen kunnen fietsen brengen die bijvoorbeeld hun kinderen niet meer gebruiken. De ruilwinkel krijgt ook nog 2 extra lokalen om hun werking uit te bouwen", aldus voorzitter Marleen Vanderpoorten nog.





Ook de organisaties Koninklijke Harmonie Leo XIII en Werkmmaat komen naar het Heilige Geestgebouw. In het gebouw, vroeger OCMW en stadsarchief, is momenteel de tweede Ruilwinkel van het Huis van het Kind gevestigd. (WAE)