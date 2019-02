Heilig-Hartziekenhuis scoort 97 procent op rapport Kristof De Cnodder

07 februari 2019

16u40 0

Het Lierse Heilig-Hartziekenhuis werd onlangs bekroond met een NIAZ-kwaliteitslabel. Bij een doorlichting door het externe auditbureau NIAZ haalde het Heilig-Hartziekenhuis een hoge score van 97 procent.

NIAZ staat voor het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Dit onafhankelijke auditbureau screent ziekenhuizen en zorginstellingen in de Lage Landen aan de hand van 1 200 kwaliteitsnormen. In december 2018 kwam NIAZ ook in het ziekenhuis van Lier langs, met niet minder dan zeven auditoren. Achteraf leverde men een erg positief rapport af. De globale score bedroeg maar liefst 97 procent.

“Het kwaliteitsdenken is doordrongen in de hele organisatie”, staat te lezen in het doorlichtingsverslag. “In het bijzonder de bezorgdheid voor de kwetsbare patiënt heeft indruk gemaakt.”

Bij het Heilig-Hartziekenhuis is men vanzelfsprekend trots op het zopas veroverde NIAZ-label, dat geldig blijft tot 1 april 2023. “Niet alleen het behalen van het label op zich, maar ook de uitzonderlijke score toont aan hoe hoog alle collega’s kwaliteit en patiëntveiligheid in het vaandel dragen”, reageert hoofdarts Patrick Smits. “Onze patiënten kunnen dus gerust zijn: bij ons zijn ze op de juiste plaats.”

Meer over NIAZ

gezondheid