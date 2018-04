Heilig-Hart vernieuwt samenwerking met huisartsen 04 april 2018

02u41 0

Het Heilig-Hartziekenhuis van Lier vernieuwt zijn samenwerkingsakkoord met de huisartsen van de regio. De laatste update dateerde al van 1998.





De overeenkomst werd getekend door dr. An De Cuyper, algemeen directeur van het H.-Hartziekenhuis en dr. Jos De Smedt en dr. Carine Cloodts, voorzitters van respectievelijk Huisartsenkring Dijle en Nete en Huisartsenkring Pallieterland en omgeving. "In 1998 waren we reeds pionier in het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met de huisartsen van onze regio. De evolutie van het zorglandschap zorgt ervoor dat de ligduur in de ziekenhuizen steeds korter wordt en de ketenzorg steeds belangrijker. Door een optimale begeleiding af te spreken tussen beide partijen (ziekenhuis en huisarts), verbeteren we de kwaliteit van zorg voor de patiënt", vertelt dr. An De Cuyper. (WAE)