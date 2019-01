Heibel in biljartland: club van monument Raymond Ceulemans weigert met door bond opgelegd laken te spelen en krijgt telkens forfait aangesmeerd Kristof De Cnodder

24 januari 2019

18u08 0 Lier Opschudding in biljartland: de Lierse club Mister 100 - waar driebandlegende Raymond Ceulemans (81) nog steeds actief is - dreigt al haar thuismatchen met forfaitcijfers te verliezen. De reden: Mister 100 speelt sinds enkele maanden op biljartlakens van het merk Royal Pro en dat is niet naar de zin van de bond. “Hier laten wij het niet bij”, zegt Kurt Ceulemans van Mister 100.

Het zit er bovenarms op tussen de Koninklijke Belgische Biljartbond en Mister 100, een club uit de hoogste afdeling. Een op zich banaal geschil omtrent biljartlakens wordt momenteel op de spits gedreven. De biljartbond - die wordt gesponsord door het merk Simonis - wil dat alle aangesloten clubs hun wedstrijden afwerken op een Simonislaken. Sinds kort schakelde men in Mister 100 echter over naar Royal Pro en daar dreigt de club nu voor gestraft te worden.

“Nochtans staat in het bondsreglement nergens dat Simonis verplicht is”, zegt Kurt Ceulemans, uitbater van taverne Mister 100, speler van de gelijknamige club en zoon van Raymond. “Het is te zeggen, de bond heeft deze verplichting pas ingevoerd nadat men in december opmerkte dat wij op Royal Pro speelden en wij lieten blijken dat we daar niet van af wilden stappen. Juridisch gezien houdt de nieuwe regel geen steek, want één merk wordt zo onrechtmatig bevoordeeld. Volgens onze advocaat is zoiets in strijd met de regels omtrent vrije mededinging.”

“Zelf zweren we sinds kort bij Royal Pro omdat het laken beter, goedkoper en minder onderhevig is aan slijtage”, gaat Kurt Ceulemans verder. “In het verleden waren de lakens van Royal Pro inderdaad van mindere kwaliteit, maar het merk is er de jongste jaren fel op verbeterd en nu is het materiaal echt top. In heel wat andere landen mag er trouwens wél competitie worden gespeeld op Royal Pro, dus ik zie niet in waarom dit bij ons niet zou kunnen.”

Bij de biljartbond merkt men op dat de andere clubs geen probleem maken van de Simonis-verplichting. Nog volgens de bond zouden tegenstrevers van Mister 100 benadeeld zijn omdat ze een ander laken gewend zijn. Een non-argument vindt Kurt Ceulemans. “In het voetbal heb je ook ploegen die spelen op gewoon gras en andere op kunstgras. Daar kraait er geen haan naar. We merken trouwens dat biljarters van andere clubs bij ons vaak beter uit de verf komen en hogere scores neerzetten dan op een Simonis-laken.”

Ondanks de argumenten van Kurt Ceulemans dreigt Mister 100 toch een reeks forfaitnederlagen te krijgen aangesmeerd. “We leggen ons echter niet zomaar bij de situatie neer”, klinkt Ceulemans strijdvaardig. “Bij het hoogste beroepsorgaan van de biljartfederatie proberen we alsnog gelijk te krijgen. In de loop van volgende week verwacht ik een uitspraak. Als die negatief zou uitvallen, gaan we nog een stap verder. Dan stappen we naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).”