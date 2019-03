Healthy Habits heeft tofste mini-marktkraam Kristof De Cnodder

24 maart 2019

Acht leerondernemingen van vier verschillende scholen kregen de kans om tijdens de wekelijkse markt in Lier hun producten aan de man te brengen. Twee onder hen werden achteraf in de bloemetjes gezet door het Lierse stadsbestuur. Een ‘vakjury’ riep Healthy Habits uit tot meest originele kraam. Lavendre ging met de tweede prijs lopen.

Healty Habits is een leerbedrijfje dat werd opgericht door vier leerlingen van het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg. Dorien Van Baelen, Maja De Cuyper, Fien De Preter en Renee Vergauwen verkopen Granola – een mengsel van geroosterde havermout met zaden en pitten – in herbruikbare dozen. De jongedames achter Healthy Habits ontvingen van de stad Lier een centrumbon ter waarde van 125 euro.

Lavendre – een mini-onderneming van leerlingen van Sint-Ursula Lier – pakte de tweede prijs (een centrumbon van 75 euro). Lavendre verkoopt onder andere douchegel, bruisballen en geurstokjes op basis van lavendel.