Hang eens een olifant aan je fiets 03 mei 2018

Lier organiseert de grootscheepse campagne 'Bedankt voor de ruimte!'. Daarin wordt zowel automobilisten als fietsers opgeroepen respect te hebben en mekaar de nodige ruimte in het verkeer geven. De campagne wordt begeleid met leuke zelfreflecterende fietsplaatjes, met daarop onder meer een olifant die fietst of een schaap dat wandelt. Deelnemers aan het fietsexamen krijgen na hun examen alvast een fietsplaatje om aan hun tweewieler te hangen. Anderen kunnen een fietsplaatje ophalen aan het onthaal van het stadskantoor of bij Fietspunt aan het station.