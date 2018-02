Gwendolyn Rutten bezoekt Jezuïetenkerk 01 februari 2018

02u40 0 Lier Op haar 'Ronde van Vlaanderen' bezocht nationaal voorzitter van Open Vld Gwendolyn Rutten gisteren de Jezuïtenkerk in Lier. Bart De Vos, gedelegeerd bestuurder van de vzw Eduard Bressinck en Geert Hendrix, directeur van de Academie voor Muziek, Woord en Dans, kaartten de problematiek van de restauratie van de kerk aan.

Rutten bezocht onder meer de Academie voor Muziek, Woord en Dans, met zijn 3.600 leerlingen de grootste academie van het land, het eerste cultuurhostel, een jeugdherberg met nadruk op cultuur, en de Jezuïtenkerk, de cultuurtempel van de academie die gebruikt wordt voor optredens. "Wij wachten al sinds 2014 op de goedkeuring van het restauratiedossier van 1,6 miljoen euro en kunnen niet verder met de binnenrestauratie van de kerk", zeggen Bart De Vos en Geert Hendrix. Voorzitter Gwendolyn Rutten zou de nodige stappen ondernemen, ook al is Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed verantwoordelijk. Momenteel doet zij een 'Ronde van Vlaanderen' waarbij zij elke gemeente bezoekt en in gesprek gaat met mensen over dingen die hen nauw aan het hart liggen. (WAE)