Guco Lier speel inhaalmatch tegen Sainte Walburge 13 maart 2018

02u25 0

Top Division 2 B

Guco Lier speelt vanavond thuis (20.30 uur) zijn inhaalmatch tegen Sainte Walburge, de rode lantaarn van de reeks. Bij winst kan Guco opschuiven naar een gedeelde vijfde plaats.





"In principe en op papier mag onze Waalse tegenstander geen probleem vormen voor ons", zegt Sam Dewit. "We willen onze thuisreputatie hoog houden en zo maar niet te grabbel gooien. Ste Walburge is een rare ploeg die een soort straatbasket speelt, maar vooral met shots van buitenaf sterk is. Aan ons om daar een oplossing op te vinden, maar met ons hoog tempo en snel spel moeten we het verschil kunnen maken. Ik denk wel dat het een ploeg is die ons ligt. We zullen wel niet op volle sterkte kunnen aantreden, want Simon Van Den Bogaert is twijfelachtig met een vinger uit de kom. Gelukkig hebben we een grote bank om dit op te vangen. Voor een groot deel van ons zal het een zware week worden met vier of zelfs vijf matchen deze week. Morgen en vrijdag speelt de eersteprovincialer en zaterdag zijn de meesten weer aan de slag met Guco A. Toch is ons doel dit jaar nog zo veel mogelijk matchen te winnen om zo hoog mogelijk te eindigen." (HDKB)