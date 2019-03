Grote schoonmaak aan station: veertig ongebruikte fietsen verwijderd Kristof De Cnodder

28 maart 2019

Fietspunt Lier heeft samen met de lokale politie ‘grote kuis’ gehouden in de fietsenstallingen aan het Lierse station. In totaal werden er veertig fietsen verwijderd die duidelijk al lang niet meer werden gebruikt.

Om de zo veel tijd vindt er in de stationsbuurt een zogenaamde fietsknip plaats. Achtergelaten tweewielers worden dan uit de stallingen gehaald, om zo plaats te maken voor andere fietsen. Enkele weken van tevoren worden de fietsen gelabeld waarvan men vermoedt dat ze niet meer in gebruik zijn. Het gaat om exemplaren die er duidelijk niet meer rijvaardig uit zien. Het label geeft de eigenaar de kans om alsnog in te grijpen.

Gelabelde fietsen die vandaag nog steeds stonden vast te roesten, werden verwijderd. In totaal ging het om veertig stuks. Dat lijkt veel, maar in vergelijking met de vorige fietsknip valt dat cijfer al bij al mee. Toen werden er maar liefst 110 fietsen afgevoerd naar de schroothoop.

