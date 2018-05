Grote Markt wordt tropisch eiland 29 mei 2018

Vrijdag 1 juni tovert 'Apérotime' de Grote Markt om tot het gezelligste afterwork openlucht aperitief, dat gratis en toegankelijk is voor iedereen. Na een geslaagd try-out in 2017 op de Grote Markt van de 3 Kempense steden, Lier, Geel en Herentals, is 'Apérotime' klaar om zijn vleugels uit te slaan. Per editie zijn er gemiddeld 2.000 bezoekers. Tenten worden opgeslagen in een 15-tal Vlaamse steden en gemeenten om zo de grootste tour doorheen België te hebben. "We kleden de markt aan met tropische planten, lampjes en tafeltjes. Met als missie het samenhorigheidsgevoel onder de inwoners te versterken. Er is muziek, dans hippe en smakelijke foodtrucks, fancy drinks en veel sfeer en gezelligheid", aldus de organisatoren. Meer info: www.aperotime.be (WAE)