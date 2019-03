Grote Markt vrijdag afgesloten wegens herstelling wegdek Kristof De Cnodder

18 maart 2019

Nu vrijdag zijn de Lierse Grote Markt en de Florent Van Cauwenberghstraat tussen 9 en 16 uur afgesloten voor het verkeer. Dat komt omdat er herstellingswerken zijn voorzien aan het wegdek.

Gedurende de werkzaamheden zijn ook in de omliggende straten enkele tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. Het smalle gedeelte van de Antwerpsestraat zal dan tussen 9 en 11 uur bereikbaar zijn via de Kartuizersvest. De Lisperstraat wordt tussen de Grote Markt en de Wijngaardstraat opengesteld in twee richtingen (maar loopt dood aan de Grote Markt). Ook de Eikelstraat wordt opengesteld in twee richtingen (maar loopt eveneens dood aan de Grote Markt).

Aangezien de Van Cauwenberghstraat wordt afgesloten zal ook de inrit van de ondergrondse parkeergarage een paar uur niet bereikbaar zijn.