Grote Markt kleurt duivels rood 14 juni 2018

Op de Grote Markt van Lier prijkt een scherm van 50 vierkante meter groot.





"Dat is nodig want Lier is een voetbalgekke stad", zegt Kristof Van Humskerken van 't Kafaat, die samen met Ronny Jacobs van Café Bananas het grote WK-feest organiseert.





"Dit is voor ons de derde editie. We verwachten veel Rode Duivelsfans die sfeer brengen, zodat de Grote Markt rood kleurt. Lier telt zo'n vier officiële supportersclubs van de Rode Duivels, die daar zeker voor zorgn. We verwachten morgen (donderdag, red.) tegen 16 uur al best wat volk want om 17 uur start het WK officieel met Rusland tegen Saoedi Arabië", vertelt Van Humskerken. (WAE)