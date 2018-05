Grote Markt definitief beschermd als stadsgezicht 09 mei 2018

02u46 0

De Grote Markt van Lier is erkend als beschermd stadsgezicht. Ook delen van de Vismarkt (nummers 1 tot 23) en het Felix Timmermansplein (nummers 1 tot 6 en het Buildragershuisje) worden mee beschermd. Zij kregen hun huidige uitzicht net als de Markt bij de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog.





"Wij zijn blij dat het erkenningsproces snel en succesvol is afgerond. Onze Grote Markt is uniek erfgoed, maar helaas was het respect soms ver te zoeken. Men liet haar ontsieren door moderne nieuwbouw of schreeuwerige reclame. Dat wordt nu voorgoed onmogelijk. Het historische hart van Lier is eindelijk beschermd", zegt schepen Rik Verwaest. "Ook voor de eigenaars is dit goed nieuws. Zij kunnen van Vlaanderen erfgoedpremies tot 40% krijgen om hun pand op te waarderen. Bovendien is op vraag van de stad uitdrukkelijk erkend dat de Grote Markt een winkel- en horecagebied is. De bescherming zal daar dus geen afbreuk aan doen", aldus burgemeester Frank Boogaerts. (WAE)