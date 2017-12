Grote Markt beschermd als stadsgezicht 02u40 0 Lier Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft de Grote Markt van Lier voorlopig beschermd als stadsgezicht. In dit stadsgezicht zitten ook delen van de Vismarkt en het Felix Timmermansplein, waaronder het Buildragershuisje en De Fortuin.

"Lierenaars en toeristen bewonderen onze Grote Markt. Helaas kreeg de Markt in het verleden soms weinig respect en kwamen er moderne nieuwbouw en neonreclame. Dankzij de bescherming van de Markt als stadsgezicht wordt zoiets voorgoed onmogelijk", zegt schepen van Erfgoed Rik Verwaest (N-VA). Burgemeester Frank Boogaerts vindt de bescherming als stadsgezicht goed nieuws voor de eigenaars. "Zij kunnen van Vlaanderen erfgoedpremies tot 40 procent krijgen om hun pand op te waarderen. Bovendien is op vraag van de stad uitdrukkelijk opgenomen dat de Markt een winkel- en horecagebied is. De bescherming zal daar niets aan veranderen."





Eerder zijn onder meer al het stadhuis en het Belfort beschermd als monument. (WAE)