Grootaers geeft Lierse nog niet op ONDERHANDELINGEN OVER VOORTBESTAAN CLUB ZIJN BEZIG BERTJE WARSON

09 mei 2018

02u46 0 Lier Schepen Walter Grootaers (Open Vld) onderhandelt met een groep investeerders die het voortbestaan van voetbalclub Lierse kunnen garanderen. "Het is nog afwachten tot eind mei maar er kan een oplossing komen. Maged Samy wil aan alle scenario's meewerken."

Alhoewel het Belgisch Arbitragehof voor de sport geen proflicentie uitreikt omdat het dossier van Lierse onvolledig was, is er toch nog hoop. Schepen Walter Grootaers, die jaren in het dagelijkse bestuur van Lierse zat, heeft contact met een groep investeerders die Lierse willen financieren. "Maar Lierse moet eerst duidelijkheid scheppen hoe ze alles willen oplossen", zegt Grootaers. "Het Lierse stadsbestuur kan er niet in tussenkomen omdat dit een privé-zaak is. Maged Samy heeft al het mogelijke gedaan om de zaak proper op te lossen. Twee weken geleden heeft hij nog anderhalf miljoen gestoken in Lierse om te helpen. Kandidaat-overnemer David Nakhid kwam zijn afspraken niet na en daarom staat nu alles op zijn kop."





Eind mei

"Momenteel onderhandelen wij voor het voortbestaan van Lierse. Voorlopig is het nog tot eind mei afwachten maar er kan een oplossing komen. Maged Samy wil aan alle scenario's meewerken. Hij blijft eigenaar van het Herman Vanderpoortenstadion en wil naar eigen zeggen voor weinig centen het stadion verhuren. Ondertussen willen de spelers zelfs de matchen verder spelen uit eerbetoon voor de supporters", aldus Grootaers.





Fusie met Lyra

K Lyra TSV werd naar aanleiding van de zware financiële problemen bij K Lierse SK gecontacteerd door 'Lierse Voor Altijd '(LVA), de overkoepelende supportersvereniging van Lierse. "'Eigenaardig dat 'Lierse Voor Altijd' met Lyra onderhandelt terwijl zij geen mandaat hebben. Het bestuur van Lierse weet van niets", zegt Grootaers daarover.





"Bedoeling is om een win-winsituatie te vinden waar beide partijen beter van kunnen worden", legt Raf Bormans, clubmanager van Lyra, uit. "De eerste gesprekken verliepen zeer positief en LVA kan zich terugvinden in de waarden en werkingsprincipes van Lyra. Het bestuur en de algemene vergadering van K Lyra TSV zal deze week het voorstel tot samenwerking in eer en geweten evalueren", zegt Bormans.





Lyra is wel aangenaam verrast. "Dit wordt een bewogen en niet alledaagse discussie. Wie had dit ooit kunnen denken", zegt Raf Bormans nog.





Vernederingen

"De meningen zijn echter verdeeld, zeker bij de supporters." Op sociale media regent het reacties van supporters die tegen zijn: "Het is een schande dat je nog maar overweegt om Lyra samen te laten gaan met Lierse... Wij zijn de vernederingen nog niet vergeten... Als die fusie er komt, zet ik nooit geen voet meer bij Lyra... Behoud uw eigenheid wij hebben Lierse niet nodig... Onze ouders draaien zich om in hun graf...", klinkt het bits.





Maar er zijn ook positieve reacties: "Het zou iets moois kunnen worden tussen Lyra en Lierse. Eén sterke ploeg in Lier met één groot stadion binnen de stadsgrenzen, dat ze de deal maar vlug sluiten", vinden sommige supporters.





