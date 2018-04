Grondige facelift voor Leopoldplein STATIONSGEBOUW WORDT WELLICHT HORECAZAAK BERTJE WARSON

18 april 2018

02u25 0 Lier Het geklasseerde stationsgebouw op het Leopoldplein in Lier zal zijn functie met loketten niet behouden. De stad Lier en de provincie overwegen om er een horecagebouw van te maken. Dit werd maandagavond bekend gemaakt op een druk bijgewoonde infovergadering over het Masterplan Stationsomgeving Lier in de Colibrantkapel.

De schepenen Bert Wollants (Openbare Ruimte N-VA), Walter Grootaers (Stadsontwikkeling Open VLD), Johan Van Reeth van Studiebureau Buur en moderator Eddy Van Pottelberge stonden de Lierenaars in een veel te krappe Colibrantzaal te woord.





"Het Leopoldplein en stationsgebouw krijgen een volledig nieuwe invulling. Het stationsgebouw, dat dateert uit 1861, blijft behouden, want het neoclassicistische gebouw is een monument. De stad overweegt nu om er een horecagebouw van te maken. De functies van de loketten verdwijnen op termijn maar je kan nog altijd de trein nemen en je ticket aan de automaat kopen", legt Johan Van Reeth uit. Het stationsgebouw heeft nog een authentiek stationsbuffet, een gezellig volkscafé waar je een koffie en broodje kan nemen voor je de trein op stapt.





Hotel

Een deel van het Masterplan Stationsomgeving zou uitgevoerd worden tegen 2022.





"Op het Leopoldplein zal je niet meer kunnen parkeren want we plannen er een mooie boulevard", stelt Johan Van Reeth verder. "We zorgen voor een groot parkeergebouw met 4 bouwlagen voor 400 parkeerplaatsen en 1.200 fietsstallingen. En er komen appartementen. Eindelijk wordt ook de nieuwe weg langs de Tramweglei naar het station aangelegd om de buurt veiliger te maken. Eveneens is er de vraag om een hotel te bouwen. En er zijn plannen voor een nieuw cultuurcentrum vlak aan het station. Nieuw is ook de fietsostrade en fietstunnel vlak aan het station", legt Johan Van Reeth van studiebureau Buur uit.





Nieuwbouw VTI

Het Masterplan Stationsomgeving omvat ook een deel van de Antwerpsesteenweg. Meer bepaald de gronden achter de woningen van de Antwerpsesteenweg waar de stad appartementen én de nieuwe schoolcampus voor het VTI plant. De bewoners bekijken dit met argusogen. "Wij willen geen inkijk en in geen geval mag er aan onze tuinen geraakt worden. En is zo'n grote schoolcampus vlak achter onze tuinen nog leefbaar?", vraagt de buurt zich af.





De stad probeert de eigenaars op één lijn te krijgen om het project te realiseren. Carine Peeters, directeur van het Vrij Technisch Instituut zegt dat de belangstelling blijft om een nieuwe schoolcampus te bouwen. "Wij blijven in gesprek met de stad Lier en hopen dat de plannen in orde komen".