Groen-Lier&Ko wil fietstunnel onder kruispunt Aarschotse- en Mechelsesteenweg 28 augustus 2018

02u29 0

Groen-Lier&Ko wil een ondertunneling van het kruispunt van de Aarschotse- en de Mechelsesteenweg. "Dat zou beter zijn voor het autoverkeer en een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers met zich meebrengen."





Groen-Lier&Ko doet het voorstel in het kader van de actie 'Zwarte verkeerspunten'. "Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) blijft doof voor de bezwaren van Fietsersbond Lier wat betreft de gebrekkige verkeersveiligheid aan dat kruispunt voor fietsers en voetgangers. Het is beter om de problemen te voorkomen", zegt Katrien Vanhove (Groen-Lier&Ko). "De ontwikkeling van de sportinfrastructuur Hoge Velden staat hoog op de agenda van alle Lierse politieke partijen. Maar voor de verkeersveiligheid van de honderden sportievelingen die er dagelijks gebruik van zullen maken, is een tunnel voor voetgangers en fietsers van cruciaal belang. Ook voor het fietsverkeer tussen Koningshooikt en Lier zou deze tunnel een grote vooruitgang betekenen. De hoogste tijd voor burgemeester Frank Boogaerts en schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Bert Wollants om hun partijgenoot Ben Weyts tot dringende actie aan te manen", beklemtoont Katrien Vanhove. (WAE)