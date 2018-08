Groen-Lier&Ko voert actie tegen zwarte kruispunten 22 augustus 2018

02u44 0

Katrien Vanhove, fractieleider van Groen, Geert Marin, voorzitter van Groen-Lier&Ko en Björn Rzoska, fractieleider voor Groen in het Vlaams parlement, ondernemen dezer dagen een fietstocht langsheen alle zwarte kruispunten in Vlaanderen. "We voeren actie aan het kruispunt Aarschotsesteenweg-Ring dat door de geplande ontwikkeling van de Hoge Velden in de toekomst zonder enige twijfel op de lijst van zwarte kruispunten zal terechtkomen", zegt gemeenteraadslid Katrien Vanhove. De actie vond gisteren plaats.





(WAE)