Groen-Lier&Ko maakt zich zorgen om milieubeleid Kristof De Cnodder

10 december 2018

Oppositiepartij Groen-Lier&Ko heeft haar bedenkingen bij de startnota die het toekomstige schepencollege van Lier (bestaande uit N-VA en Open VLD) vorige week presenteerde. Groen-Lier&Ko is onder meer bezorgd over het feit dat enkele milieugerelateerde bevoegdheden bij verschillende schepenen werden ondergebracht.

Geert Marrin, voorzitter van Groen-Lier&Ko en vanaf 1 januari gemeenteraadslid, vindt de startnota te weinig ambitieus. Partijgenote Katrien Vanhove maakt zich dan weer zorgen omtrent milieuthema’s. “De bevoegheden Milieu, Natuur, Landbouw, Duurzaamheid en Afvalbeleid werden verdeeld over drie schepenen. Dat maakt een ambitieus en coherent beleid op het vlak van ecologie quasi onmogelijk”, beweert Vanhove. Nochtans stelde de nieuwe bestuursploeg dat men ‘een resoluut engagement neemt voor het klimaat en het een doelstelling is om de stad om te vormen tot een klimaatneutrale organisatie’.

Wat inspraak en participatie betreft, gunt Groen-Lier&Ko het college het voordeel van de twijfel. “Dat Marleen Vanderpoorten haar politieke gewicht in de schaal werpt in deze kwestie is in zekere zin hoopgevend”, stelt raadslid Tom Claes van Lier&Ko. “We kijken uit naar welke concrete ideeën de meerderheid op dit vlak in petto heeft.” Begin januari wordt in principe een gedetailleerd bestuursakkoord voorgesteld.