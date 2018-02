Groen-Lier&Ko: "Inwoners verdienen meer inspraak" 28 februari 2018

02u39 0 Lier Groen-Lier&Ko vindt het hoog tijd dat Lierenaars en Hooiktenaars hun zeg mogen doen over het beleid van de stad. De gemeenteraad moet een volksparlement worden. Nu worden ambtenaren en adviesraden monddood gemaakt", zeggen Groen-Lier&Ko, die een late nieuwjaarsreceptie hielden in sociaal restaurant 'Kome Nete'.

Voor Groen-Lier&Ko vormen inspraak en participatie de belangrijkste speerpunten voor de volgende jaren. Ook de zachte weggebruikers en sociaal kwetsbare Lierenaars kregen veel aandacht van Tom Claes en Katrien Vanhove, die samen de lijst trekken van Groen-Lier&Ko. "Wij organiseren onze nieuwjaarsreceptie in het sociaal restaurant Kome Nete omdat in onze stad 1 kind op 10 in armoede leeft. Stad en OCMW moeten het leefloon kunnen optrekken tot de armoedegrens", zegt Vanhove. Claes is niet te spreken over 'de inspraak en participatie'. "Burgers en verenigingen worden niet of nauwelijks betrokken bij het beleid, stadsambtenaren worden monddood gemaakt en adviesorganen volstrekt genegeerd", klinkt het scherp. Dat moet radicaal anders voor Groen-Lier&Ko. Het progressieve stadskartel pleit geïnspireerd door wat vandaag al gebeurt in district Antwerpen, voor een burgerbegroting en wijkbudgetten.", aldus Tom Claes. (WAE)