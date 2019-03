Graf van volksfiguur Wardje van ‘t Jezuïten voorzien van herdenkingsteken Antoon Verbeeck

17 maart 2019

Het graf van Liers volksfiguur Eduard Bressinck, beter bekend als Wardje van ‘t Jezuïeten, kreeg op zondag een herdenkingsteken. De huisknecht en klusjesman van de paters Jezuïeten in Lier en enthousiaste vaandeldrager van de harmonie overleed dertig jaar geleden. “Enige tijd geleden heeft onze vzw beslist om de concessie voor het graf van Wardje met een periode van tien jaar te verlengen. Toen bleek evenwel dat het betrokken grafperceel enkel bestaat uit zoden gras, zonder enig herdenkingsteken. Gezien het dit jaar exact 100 jaar geleden is dat Wardje geboren werd en hij precies 30 jaar geleden is overleden, besliste onze raad van bestuur om een herinneringssteen op het graf te plaatsen”, aldus Bart De Vos Eduard Bressinck vzw. De Lierse firma Steenhouwerij en grafzerken VVDB werd bereid gevonden een origineel gedenkteken, in de vorm van een grote kunstzinnige kei, voor het graf van Wardje te sponsoren.