Gilde Heren van Lier organiseert geschiedkundige lezingen Kristof De Cnodder

14 januari 2019

De Gilde Heren van Lier organiseert dit voorjaar zes geschiedkundige lezingen. Wie de thema-avonden bijwoont kan iets bijleren over de geschiedenis van ‘de Nederlanden’ en Lier in het bijzonder.

Er komen drie thema’s aan bod: de begijnhoven in de dertiende eeuw, het Orangisme in de eerste helft van de negentiende eeuw en de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog. Professor emeritus Etienne Rooms zal op 4 februari, 4 maart en 18 maart de drie onderwerpen belichten met een blik op de Lage Landen in zijn geheel. Heemkundigen Luc Van den Berghe en Luk Ceulemans zullen de thema’s op hun beurt verder uitdiepen met een Lierse bril. Hun voordrachten vinden op 11 februari, 11 maart en 25 maart plaats.

In totaal staan er dus zes sessies op het programma, die allemaal om 20 uur beginnen in cultureel centrum Den Bril (Bril 6). Deelname kost tien euro per avond. Meer informatie en inschrijven via pverholen@hotmail.com