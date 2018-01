Gezocht: eigenaars van door nazi's geroofde schilderijen 02u25 0 Bertje Warson Dit zelfportret uit de 17de eeuw is van de Zuid-Nederlandse school. Lier De stad Lier doet een oproep naar de eigenaars van twee schilderijen die ze in 1952 in handen kreeg. De kunstwerken kwamen tijdens WO II in handen van de nazi's en werden later door de Amerikanen teruggevonden.

Het grote schilderij van de Zuid-Nederlandse school dateert uit de 17de eeuw en is een zelfportret van de schilder. Het werd gekocht voor 8.000 reichsmark (32.000 euro) door Heinrich Hofmann, de hoffotograaf van Hitler. De Amerikanen vonden het terug. Het kleinere schilderij Het Laatste Oordeel van Jacob De Backer werd verkocht op 31 mei 1944 aan Hitler voor 7.000 reichsmark (28.000 euro) voor zijn Linzverzameling. Het werd verzonden naar de zoutmijnen in Monsberg en teruggevonden door de Amerikanen. Hoewel de nazi's de werken hebben gekocht, is er waarschijnlijk eerder sprake van beroving. Vaak was er sprake van een 'gedwongen koop'; mensen werden gedwongen om hun kunstcollecties te verkopen. Op deze manier lieten de nazi's hun praktijken legaal overkomen.





Wie meer info heeft, kan mailen naar musea@lier.be of bellen op 03/490 40 65. (WAE)





Bertje Warson Het Laatste Oordeel van Jacob De Backer.