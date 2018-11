Geurhinder na brand in kelder TVDZM

19 november 2018

18u00 0

De Lierse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is maandagochtend moeten uitrukken naar de Smedenstraat. Er was een brand ontstaan in de kelder. De hulpdiensten werden opgeroepen omstreeks 7.30 uur. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. “Er was wel wat rook in kelder”, klonk het bij de hulpdiensten. “De woning bleef gespaard, er was wel een brandgeur in het huis.” De oorzaak van de brand zal nu verder onderzocht worden. Oorzaak van de brand is ofwel een lek in de waterleiding waardoor er een kortsluiting werd veroorzaakt ofwel een lek in de mazouttank.