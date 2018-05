Gembershotjes slurpen naast de Nete CAFÉ DE ZIMMER OPENT DEUREN IN 19DE-EEUWS SCHIPPERSHUIS BERTJE WARSON

18 mei 2018

02u38 0 Lier Goed nieuws voor liefhebbers van de Zimmertoren én de betere terrasjes: 180 jaar na haar herberg, krijgt de toren er opnieuw een café bij. Zaakvoerders Inge Raats en Bjorn Corthoudt verwelkomen iedereen graag vanaf zaterdag in het historische Schippershuis, in hun café 'De Zimmer'.

Vanavond openen het Zimmertorencomité en zaakvoerders Inge Raats en Bjorn Corthoudt in besloten kring café 'De Zimmer'. "Met dit prachtige café keren we terug naar de oorsprong van Het Schippershuis", steekt Jos d'Haens, voorzitter van het Zimmercomité van wal. Samen met het comité realiseerden zaakvoerders Inge en Bjorn café 'De Zimmer', op de site van - u raadt het al - de Zimmertoren. Het Schippershuis kan rekenen op een roemrijke geschiedenis: Palingvissers kwamen eeuwen geleden al langs om na hun palingvangs een stevige pot te pakken. In 1838 werd het Schippershuis bewoond door Mart. Fr. Van Rickstal, die tapper en koopman was. Het Schippershuis kreeg er een roepzaal bij en werd als herberg druk bezocht. "De historische locatie is uniek", beaamt D'Haens. "In het Schippershuis woonde vroeger vele jaren een conciërge die instond voor het onderhoud van de site, later deed het gebouw dienst als vergaderzaal. Vermits die niet zo vaak gebruikt werd, rees het idee om er een sfeervol café van te maken. Inge en Bjorn toonden meteen interesse om de zaak uit te baten", aldus d'Haens. "De locatie is dan ook niet min: gelegen aan de Nete, in het midden van groen, maar toch in het hart van de stad. De toeristische bootjes van de Moedige Bootvissers varen langs ons historisch pand en toeristen kunnen langs de trap het Zimmertorendomein betreden. Maar dat is niet alles: buiten kan je je neervleien in zetels op het terras aan het water", vertelt Inge. Qua drank- en eetaanbod lijkt er voor ieder wat wils te zijn: naast de klassieke kaart kan men ook de gezonde magen vullen met o.a. een 'wortelexplosie' of 'gembershot' en genieten van worteltaart of appel-kaneelcake.





"Bezoekers van het café zullen met een drankje in de hand ook kunnen genieten van kunstzinnige tentoonstellingen. Kunstenaars die een band hebben met Lier zullen er hun werk presenteren. Ter gelegenheid van de opening nu zaterdag kunnen zij als eerste in deze reeks de bijzondere kunstwerken aanschouwen van de Lierse kunstenaar Mark Boon", aldus Jos d'Haens nog. Café 'De Zimmer' is elke dag open van 9 tot 19 uur, behalve maandag. Zaterdag opent De Zimmer vanaf 8 uur. Na 19 uur kunnen er beperkt feesten gehouden worden.