Geldboete voor bezit alarmpistool 22 juni 2018

Zeshonderd euro. Die boete moet een jonge Lierenaar betalen nadat hij vorig jaar in de Beukenlaan op stap was gegaan met een alarmpistool. De politie vond het wapen na een zoekactie, kort nadat agenten zagen hoe de jongeman iets weggooide bij het spotten van hun combi. "Ik had het enkel bij voor mijn veiligheid", zei hij aan de rechter, die een beslissing in de zaak moest nemen omdat de Lierenaar vergeten was om zijn minnelijke schikking te betalen. (TVDZM)