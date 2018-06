Geen aanplakborden voor verkiezingen 27 juni 2018

02u36 0

De gemeenteraad heeft de beslissing genomen om geen aanplakborden te plaatsen op openbaar domein, na een voorstel van Jan Hermans (Lier & Ko). "Ze vormen een hele periode een smet op het straatbeeld. Het bespaart bovendien de stadsarbeiders een hoop werk van plaatsen en wegnemen. De borden en hun plakkers hebben zeker een folkloristische waarde, maar gezien de impact van de sociale media is hun bijdrage bijzonder gering geworden", stelt Jan Hermans. Alle partijen stemden hiermee in uitgezonderd Vlaams Belang en sp.a. Jan Hermans pleitte ook om de 'tweevierkantemeterborden' op privaat domein weg te laten maar hiervoor was geen meerderheid. (WAE)