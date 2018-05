Geel-zwart tussen hoop en vrees DEEL LIERSE-AANHANG IS GEWONNEN VOOR FUSIE MET LYRA KRISTOF DE CNODDER BERTJE WARSON

08 mei 2018

02u52 0 Lier Het nieuws dat Lierse SK volgend seizoen wellicht geen profvoetbal meer mag spelen omwille van financiële problemen hakte er gisteren stevig in bij de geel-zwarte aanhang. Tegelijk blijft supporterscollectief 'Lierse voor altijd' niet bij de pakken zitten. De mensen achter het collectief maken immers werk van een fusie met stadsgenoot Lyra.

Helemaal officieel is het niet, maar na Lierses passage van gisteren bij het Belgisch Arbitragehof voor de sport heeft het er alle schijn van dat de traditieclub geen nieuwe proflicentie zal krijgen. Lierses dossier was onvolledig en wellicht hakt het BAS vandaag of morgen de knoop definitief door. Hoewel er de voorbije weken al ongunstige signalen werden opgevangen, waren de fans van Lierse gisteren toch in shock. Na een oproep via Facebook waren er gisteravond enkele honderden fans naar het Vanderpoortenstadion gekomen om samen te rouwen.





"Lierse bestaat al 112 jaar. In 1997 werden we nog kampioen van België. Ongelooflijk dat zo'n roemrijke club nu de dieperik in gaat", zuchtte één van de aanwezigen. "Ik ben van kleins af aan supporter en ga elke match kijken", liet de 18-jarige Mathias Depauw optekenen. "Ik kan nu niet beschrijven wat er door me heen gaat." "Onbegrijpelijk is dit. Lierse moet gewoon blijven bestaan", vulde Robert Hens - al 45 jaar trouw op post - aan.





Doorstart

Lierses CEO Jan Van Elst beloofde intussen dat hij er alles aan zal doen om met de club een doorstart te maken in de amateurreeksen. "Maar wij hebben weinig vertrouwen dat de huidige bestuursploeg dat kan waar maken", reageerden Maxime Penen en Bert Jansen van 'Lierse voor altijd'. "De voorbije maanden hoorden we al te vaak dat het wel in orde zou komen en zie waar we nu staan."





Oude rivaal

Achter de schermen werkt 'Lierse voor altijd' daarom al weken aan een plan B. Dat plan blijkt - ietwat verrassend - een samenwerking/fusie met oude rivaal Lyra te zijn. Die club stijgt volgend seizoen naar de derde amateurklasse. "We hadden positieve verkennende gesprekken met Lyra. Hun waarden staan heel dicht bij de onze", klinkt het bij 'Lierse voor altijd'. "Samen kunnen we een mooi Liers verhaal schrijven, met veel aandacht voor de supporters en de eigen jeugd." Lierse-icoon Eric Van Meir bevestigde alvast zijn steun aan het project.





'Lierse voor altijd' wil binnen het fusieverhaal zo veel mogelijk elementen van Lierse (clubnaam, kleuren, stadion, ....) behouden. Maar vooraleer de plannen echt concreet kunnen worden, zal er nog veel water door de Nete moeten vloeien. Eerst en vooral moet de Raad van Bestuur van Lyra officieel akkoord gaan. Verder kan de naam Lierse in principe niet zomaar door een andere club worden gebruikt zo lang het 'oude' Lierse niet volledig geschrapt is. Voorlopig zijn er in heel deze zaak dus meer vragen dan antwoorden.





