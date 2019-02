Geef je mening over enkelrichting in Leike Kristof De Cnodder

06 februari 2019



Het Lierse stadsbestuur overweegt om éénrichtingsverkeer in te voeren in de straat Leike, in deelgemeente Koningshooikt. Voor het écht zo ver komt, wil de stad de omwonenden naar hun mening vragen.

Leike is een smal straatje in het centrum van Koningshooikt. Mekaar met de auto kruisen is dan ook niet overal evident. “Van een buurtbewoner kregen we de vraag of we geen enkelrichting konden invoeren in de straat”, zegt Liers schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA). “We willen dat zeker bekijken, maar eerst gaan we ook de andere buren bevragen. Als we een beslissing nemen, moet die breed gedragen zijn. Indien er effectief een draagvlak blijkt te bestaan voor enkelrichting, moeten we nagaan in welke richting het verkeer dan best wordt gestuurd.”

De stad organiseert op dinsdag 12 februari een bewonersvergadering om de verkeerssituatie in Leike te bespreken. Hooiktenaren zijn vanaf 19 uur welkom in zaal Koningshof (Mechelbaan 22).