Gedenkplaat in Frederik Peltzerstraat eert verzetsstrijder 28 augustus 2018

Tijdens de viering van de 70ste verjaardag van de Frederik Peltzerstraat in Lier hebben schepen Rik Verwaest, auteur Wim Govaerts en bewoners een gedenkplaat onthuld aan het huis nummer 73. Daar woonde verzetsstrijder Frederik Peltzer vroeger.





Tijdens Wereldoorlog II was hij lid van het Geheim Leger en het verzet. Na het verraad door Eugeen Dirckx werd hij uit zijn woning gesleurd. De Lierse afdeling van het Geheim Leger rond Staf Van Boeckel werd in mei 1943 grotendeels opgerold. Frederik Peltzer werd veroordeeld tot de doodstraf en gefusilleerd op 9 september 1943, hij was 54 jaar. Zijn lichaam werd in 1945 teruggevonden in een massagraf op het Klein Schietveld in Brasschaat. De straat waar Peltzer woonde, heette vroeger Lispernieuwland, maar in 1948 werd ze herdoopt tot Frederik Peltzerstraat. Peltzer ligt begraven op het militair kerkhof aan de Mechelsesteenweg. (WAE)