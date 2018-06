Gebroeders Vercammen feesten met 'De korte keten' 02 juni 2018

Tuinbouwbedrijf Gebroeders Vercammen, aan de Tallaart 76-78, en de Lierse start-up Gingerwald doen mee aan de feestweek 'De korte keten'. Daarbij verkoopt de producent rechtstreeks aan de consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. "Wij hebben geen traditioneel tuinbouwbedrijf. Er worden meer dan 30 soorten vollegrondsgroenten geteeld waarbij de focus vooral op de korte ketenverkoop ligt. Bloemkool blijft het paradepaardje, maar ook onder meer venkel, broccoli en spitskool worden er geteeld. De groenten worden steeds in reeksen gezet zodat er bijna heel het jaar door een gevarieerd aanbod geoogst kan worden. Kwaliteit en versheid met aandacht en respect voor het milieu en mens zijn onze grootste troeven. Wij leveren rechtstreeks aan horeca, scholen of bedrijven. Wij staan op de wekelijkse markten in Bonheiden, Aarschot, Geel, Scherpenheuvel en Heist-op-den-Berg en bieden ook een thuisverkoop aan in onze Hoevewinkel", vertelt Evi Van Camp, die mee het tuinbouwbedrijf runt. (WAE)