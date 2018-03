GAS-boete is kip met gouden eieren 756.670 EURO OPBRENGST IN 2017, MET DANK AAN CAMERA'S OP MARKT BERTJE WARSON

28 maart 2018

02u32 0 Lier 756.670 euro: zo veel verdiende de stad Lier vorig jaar aan GAS-boetes. In 2016 en 2015 brachten ze zelf nog meer op. Maar bij de oppositie klinkt er ook kritiek op die 'kip met gouden eieren'.

De GAS-boetes brachten in 2015 netto 945.112 euro op, in 2016 was dat 1.152.282 euro en in 2017 756.670 euro. "De meeste GAS-boetes komen van automobilisten die over de autoluwe Grote Markt rijden en door slimme camera's betrapt worden. Ook parkeerboetes en overlastboetes voor sluikstorten en wildplassen spijzen de stadskas rijkelijk", zegt ambtenaar Bart Passemiers.





Dat zorgt ervoor dat de ambtenaren op 'de dienst GAS-boetes' amper kunnen volgen, zegt Jan Hermans (Lier&Ko).





"Te laat opgestuurd"

Volgens hem worden sommige boetes pas drie maanden na de vaststellingen opgezonden. "Dat is te laat. Het tast de rechten van de verdediging aan. Maar ook de rechten van de stadskas. Het is onmogelijk om drie maanden na de beweerde feiten een reconstructie van de GAS-boete te maken. Wanneer politieagenten een proces-verbaal opstellen dan kan betrokkene zijn bewijskracht voorleggen binnen een termijn van veertien dagen. Nadien verliest het document zijn bewijskracht. Voor een GAS-boete is die termijn drie maanden. Het wordt dan eerder een discussie van woord tegen woord, met meestal als resultaat dat de vaststelling niet bewezen kan worden. Deze vaststellingen wijzen op een onderbezetting van de dienst", aldus raadslid Jan Hermans.





Nieuwe software

Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) antwoordt dat er een onderscheid moet gemaakt worden. "Er zijn dossiers 'GAS-verkeer voor het parkeren' en 'autoluwe Grote Markt' waar de GAS-wet verplicht dat de vaststelling van de overtreding (PV of bestuurlijk verslag) binnen de 15 dagen aan overtreder dient te worden bezorgd. Voor de dossiers GAS-overlast (wildplassen, sluikstorten e.a.) legt de GAS-wet geen termijn op. In deze dossiers streven wij er wel naar om de vaststellingen binnen een termijn van één maand over te maken. De enige termijn voor de sanctionerende ambtenaar is die van 6 maanden te rekenen vanaf de vaststelling van de inbreuk. Heel het proces zal geoptimaliseerd worden met een nieuwe dossierbeheersoftware waarmee ze meer digitaal én efficiënter kunnen gaan werken", legt burgemeester Frank Boogaerts uit. De dossiers van GAS-overlast worden voor de 13 steden en gemeenten uitgevoerd door twee sanctionerende ambtenaren en één voor de administratie. De aanwerving van bijkomend personeel is de bevoegdheid van het beheerscomité van de interlokale vereniging GASAM samengesteld uit de 13 burgemeesters van de deelnemende gemeenten.