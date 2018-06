Ga dit weekend uit de bol dankzij 'Summer Kick Off' 22 juni 2018

Lier zet de zomer feestelijk in. Naast Lier Feest en Zomer in het Park, is het ook bij de handelaars in de Antwerpsestraat en een deel van Kartuizersvest gezellig toeven tijdens de 'Summer Kick Off' op zaterdag 23 en zondag 24 juni. De winkels zijn zowel zaterdag als zondag open, je kan bovendien kraampjes van verschillende handelaars ontdekken, koopjes doen of gewoon genieten van lekker eten en drinken. Voor de kleinsten onder ons wordt ook voorzien in animatie. Info: www.lierfeest.be en www.zomerinhetpark.be.





(WAE)