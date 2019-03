G-atleten AC Lyra lopen samen naar goud op Special Olympic Summergames Kristof De Cnodder

20 maart 2019

16u23 0

De Lierse G-atleten Eliese Ceulemans (16) en Hannes Verbruggen (18) blijven schitteren tijdens de Special Olympic Summergames (zeg maar de Olympische Spelen voor mensen met een mentale beperking) in Abu Dhabi. Vandaag pakten ze samen met collega-atleten Carolien Ghyselbrecht en Jozef Van Impe een gouden medaille op de 4 x 100 meter.

Eerder deze week had Eliese al individueel goud behaald op de 1 500 meter. Hannes Verbruggen eindigde op de zelfde afstand als vierde. Vandaag mochten de atleten van atletiekclub Lyra samen met twee Belgische ploegmaats aantreden op de 4 X 100 meter (met gemengde ploegen). De estafette werd een groot succes voor onze Belgische lopers, want ze eindigden als eerste, voor de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea. “We zijn allemaal supertrots”, laat trainster An Crauwels vanuit Abu Dhabi weten.

Vrijdagochtend vroeg keert het gouden team naar België terug. Een delegatie van AC Lyra zal Eliese, Hannes en co ontvangen op Zaventem. Vrijdagavond staat er in de kantine Lyra een huldiging en feestje op het programma.