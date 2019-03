G-atlete Eliese pakt goud op Special Olympic Summergames Kristof De Cnodder

17 maart 2019

G-atlete Eliese Ceulemans (16) uit Lier heeft voor een onverhoopte stunt gezorgd op de Special Olympic Summergames, zeg maar de Olympische Spelen voor mensen met een mentale beperking. De atlete van AC Lyra pakte in Abu Dhabi een gouden medaille op de 1 500 meter.

“Het is fantastisch wat Eliese in Abu Dhabi heeft gepresteerd”, glundert Gerry Follens, secretaris van AC Lyra. “Eliese liep op de 1 500 meter haar tweede beste tijd ooit en dat was dus goed voor de eerste plaats. Dit is een schitterende bekroning voor het harde trainingswerk dat Eliese zelf deed en ook een enorme opsteker voor de hele G-afdeling van onze club.”

Overigens heeft Lyra met Hannes Verbruggen momenteel nog een tweede G-atleet in Abu Dhabi. “Hannes werd verdienstelijk vijfde op zijn 1 500 meter”, geeft Gerry Follens mee. “Ook Hannes leverde een hele knappe prestatie af, want hij verbeterde zijn persoonlijk record met maar liefst veertien seconden.”

In de komende dagen komen Eliese en Hannes nog in actie op de 800 meter. Komend weekend worden beide atleten en hun begeleiders opnieuw in Lier verwacht. Voorlopig konden we Eliese zelf nog niet bereiken voor een reactie.